ANDREA MONTEMURRO ESCLUSIVA/ Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Andrea Montemurro, presidente della Divisione calcio a 5 italiana, ha parlato della Nazionale italiana di Roberto Mancini, di Roma, Lazio ed ha inoltre lanciato un appello a Francesco Totti, ex capitano della Roma.

Recentemente lei ha detto la sua opinione, negativa, nei confronti della maglia verde dell'Italia, che cosa pensa invece del lavoro di Roberto Mancini?

Molto bene la Nazionale di Mancini, è riuscita ad ottenere in anticipo la qualificazione agli Europei, ha rientusiasmato gli italiani, portando ben 60mila persone all'Olimpico e complimenti a Gravina. Mi ero espresso soltanto negativamente sulla maglia verde, per un fatto personale, di nazionalismo, e non mi è piaciuto lo scudetto sbiadito, per il resto complimenti. Io reputo che queste siano cose da non poter toccare, cambiarne il colore personalmente non mi piace.

Lo stadio Olimpico significa Roma e Lazio. Come descrive il momento delle due società capitoline?

Le romane si trovano in un situazione differente fra loro. La Roma continua ad essere in un momento di transizione, per lo stadio, per una serie di probabilmente situazioni contrastanti all'interno, come quella di Totti, e con alcune dichiarazioni di alcuni manager un po' in contrasto rispetto allo standard dei dirigenti delle big.

Lei ha accennato a Totti che, come abbiamo visto, ha iniziato la sua avventura nel calcio a 8, come lo vedrebbe nel calcio a 5?

Su Totti penso che sia un passatempo, un gioco con gli amici quello del calcio a 8, come, nella stessa maniera, un anno fa ha giocato al torneo del circolo Aniene con Giovanni Malagò. Comunque sarebbe meraviglioso e, anzi, voglio fare un appello attraverso i vostri microfoni di venire con noi nel calcio a 5 e, perché no, di vestire la maglia azzurra. Ci sono delle dinamiche del calcio a 5 diverse da quelle del calcio, ma avere un fenomeno come Totti sarebbe fantastico.

A proposito di fenomeni, ieri Cristiano Ronaldo ha raggiunto i 700 gol in carriera. Vista la sua grande passione per la musica classica, trova qualche somiglianza fra l'arte del pallone e quella dello spartito?

Credo che siano due forme d'arte, la musica e il calcio sono e restano due veicoli artistici, dove ci sono delle doti che vengono date alla nascita e che comunque si portano avanti. Un grande come Ronaldo o Baggio, Del Piero, Totti, Maradona, Zico sono comunque degli artisti nel loro campo come lo è stato Jordan per il suo e via di seguito. Naturalmente c'è anche l'arte della musica e in tanti casi il talento va lavorato, chi lo fa ad alto livello sa che senza le esercitazioni quotidiani non si va lontano, così come nel calcio.