Cagliari-Genoa, Andreazzoli: "A volte sbaglio io, altre la stampa"

CAGLIARI GENOA CONFERENZA ANDREAZZOLI - "Dobbiamo sempre provare a vincere, ma costruire una mentalità che ti porta sempre a giocare per i 3 punti non è semplice". Pensieri e parole di Aurelio Andreazzoli.

Alla vigilia della trasferta di domani contro ilche aprirà la quarta giornata del campionato di Serie A, il tenico delha parlato così in conferenza stampa: "Possiamo giocare con la difesa a 3 o a 4: è importante che la squadra sappia fare più moduli. Il livello delle cosidette piccole si è alzato quindi il campionato è più difficile. Dobbiamo preparare tre partite in dieci giorni, ma ho un gruppo ampio e sono fiducioso. Problemi fisici? Non credo, ma è normale commettere errori: li fanno i giocatori, gli allenatori e la stampa.? Non so quando tornerà ma sta recuperando bene.ha fatto bene quando è entrato: è la nostra arma in più.è a disposizione: valuteremo se e quando farlo giocare".