CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY DE BRUYNE KOMPANY ANDERLECHT / Kevin De Bruyne è uno dei pilastri del Manchester City.

Legato al suo attuale club fino al 2023, il fantasista belga ha parlato ai microfoni del portale 'thesun.co.uk', svelando una promessa fatta al suo ex compagno Vincent, attuale allenatore-giocatore dell': "Spero che la sua carriera all'Anderlecht sarà straordinaria come quella trascorsa al City. Gli ho detto di conservare un posto per me nella sua sqaudra tra un anno o sette, quando avrà terminato il mio percorso qui. Se lo farà avrò già la mia prossima destinazione".

Per tutte le notizie di giornata e di mercato CLICCA QUI!