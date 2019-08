p>JUVENTUS MILAN GREENWOOD / E' sfida sul mercato tra Juventus e Milan per un baby talento dell': come si legge sul 'The Sun', le due compagini italiane hanno posato gli occhi su Sam, 17 anni, attaccante dei Gunners che si è messo in mostra quest'estate agli Europa Under 17 realizzando tre reti. Proveniente dal, in questa stagione è già andato a segno con le giovanili dell'Arsenal: sul calciatore non ci sono però soltanto le squadre italiane, visto che anche diverse squadre tedesche lo stanno monitorando. A vantaggio dei rossoneri la presenza nelle fila dirigenziali dell'ex Arsenal Ivan Gazidis.