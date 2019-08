ROMA SCHICK LIPSIA / Il Lipsia supera la concorrenza di Wolfsburg, Schalke 04 e Bayer Leverkusen e punta forte su Patrick Schick, considerato l'elemento giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, sono in corso i contatti decisivi tra gli intermediari e il club tedesco per definire l’operazione in prestito con diritto di riscatto. L'attaccante ceco lascerebbe la Roma dopo due stagioni in giallorosso caratterizzate da diversi problemi fisici.