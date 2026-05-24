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Probabili formazioni Verona-Roma: dubbi su Koné e il tridente

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La squadra giallorossa si gioca il ritorno in Champions League dopo sette stagioni di assenza

La posta in palio è alta, anzi, altissima. Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Verona con il destino nelle proprie mani, grazie alla vittoria nel Derby e alla contestuale sconfitta della Juventus contro la Fiorentina. Ai giallorossi basterà battere gli scaligeri per tornare in Champions League dopo un’attesa lunga sette stagioni.

Koné e Cristante esultano
Probabili formazioni Verona-Roma: dubbi su Koné e il tridente (Ansa Foto) -calciomercato.it

Un successo da non dare per scontato, come testimoniano i pareggi ottenuti dall’Hellas già retrocesso contro Juve e Inter. Gian Piero Gasperini ha recuperato Manu Koné, regolarmente convocato e in ballottaggio con El Aynaoui, ma dovrà fare a meno dello squalificato Wesley e degli infortunati Evan Ndicka e Lorenzo Pellegrini. In attacco è stato spesso provato in allenamento il tridente puro con Soulé e Dybala dietro a Malen, ma Gasp ha testato anche la formula derby, con El Aynaoui e Pisilli in mediana e Cristante avanzato di qualche metro e Soulé in panchina.

Probabili formazioni Verona-Roma

VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All. Sammarco
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

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