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Serie A, Roma e Como in Champions League: Lecce salvo

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Il Milan perde in casa contro il Cagliari e non si qualifica per la Champions League, mentre fa festa il Como che batte nettamente la Cremonese in trasferta.

Milan-Cagliari
Milan fuori dalla Champions League (ansa Foto) – calciomercato.ti

Como e Roma conquistano l’accesso nella massima manifestazione continentale, mentre il Lecce, che batte il Genoa, è salvo con la Cremonese che scende in Serie B. La Juventus, in vantaggio sul Torino nel derby, è in Europa League insieme al Milan considerati i successi di Como e Roma.

CREMONESE-COMO 1-4 (Rodriguez, Douvikas, Bonazzoli rig., Da Cunha, Da Cunha)
MILAN-CAGLIARI 1-2 (Saelemaekers, Borrelli, Rodriguez)
TORINO-JUVENTUS 0-1 (Vlahovic) da concludere
VERONA-ROMA 0-2 (Malen, El Shaarawy)

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