Roma, asse caldo con la Juventus per Rugani: le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA RUGANI JUVENTUS / A caccia di un difensore che sia pronto per entrare da subito nello scacchiere di mister Fonseca, la Roma, come vi raccontiamo da giorni, lavora concretamente sulla pista che porta a Rugani.

Classe ’94, finito tra i sacrificabili in casa, non rappresenta il profilo di centrale esperto e rapido chiesto più volte dal tecnico giallorosso, ma grazie anche ai buoni rapporti tra le due società che hanno permesso di perfezionare anche lo scambio, l'ex Empoli è al momento in pole position per la Roma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it

I contatti tra i club continuano e sono costanti. Nell’affare non è escluso che possa rientrare una contropartita tecnica come il classe 2001 Alessio Riccardi o un altro giovane del vivaio romanista in un'operazione che ricalcherebbe le formule dell'affare Spinazzola-Pellegrini: trasferimenti a titolo definitivo con valutazioni importanti che farebbero mettere a bilancio plusvalenze di rilievo per entrambe le società.