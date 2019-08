CALCIOMERCATO INTER ICARDI MONACO / Spunta una nuova concorrente nella corsa a Mauro Icardi, che come abbiamo analizzato oggi su Calciomercato.it vede tra i principali concorrenti Juventus, Roma e Napoli.

Secondo quanto rivelato questa sera da 'Sky Sport', infatti, anche ilsi è mosso per il cartellino dell'argentino, mettendosi in contatto con i nerazzurri. La trattativa tra i club, però, non è ancora partita: i meneghini hanno infatti 'consigliato' ai monegaschi di contattare direttamente l'entourage della punta, per provare a convincerlo ad accettare questa nuova destinazione. Solo in seguito, eventualmente, si intavolerebbe un discorso tra le società. Un percorso inverso rispetto a quello di una trattativa normale. Ma nel caso Icardi, ormai, di normale c'è ben poco.