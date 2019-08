CALCIOMERCATO MILAN OLMO / Dani Olmo non è mai uscito dai radar del Milan, nonostante il cambio dirigenziale. Il giovane fantasista spagnolo, messosi in ulteriore luce all'ultimo Europeo Under 21, potrebbe essere l'alternativa a Correa dell'Atletico Madrid.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , un intermediario dellaè sbarcato a Milano per provare ad aprire una trattativa concreta coi rossoneri. L'operazione si presenta tutt'altro che semplice, considerato che adesso il club croato chiede ben 35 milioni di euro e che sul classe '98 - per il quale ci avevano provato di recente pureed- è piombato ilcon una proposta però da 25 milioni.