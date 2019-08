CALCIOMERCATO MUSTAFI JUVENTUS MILAN ARSENAL / Il calciomercato inglese si è chiuso giovedì, ma in uscita i club di Premier League possono ancora effettuare operazioni. Nelle altre leghe europee, infatti, c'è tempo fino al 2 settembre e in Inghilterra si possono pescare occasioni importanti per le squadre di Serie A.

Come Shkodran, tedesco dell'chiuso dall'arrivo di Davidai Gunners e che ora diventa una chance ghiotta per le big italiane come

Il centrale ex Samp fino a pochi mesi fa sembrava incedibile, ma ora i londinesi hanno aperto al suo addio. Il manager dell'Arsenal Unai Emery - intervenuto in conferenza stampa - non ha escluso la cessione di Mustafi entro il 2 settembre: "Ho parlato con lui spesso in queste settimane, pochi giorni fa gli ho detto che per lui c'è la possibilità di essere ceduto. Per lui non avrei dubbi, perché è un ottimo giocatore". Per questo il classe '92 potrebbe essere un colpo importante per la Serie A, Juventus e Milan sono state spesso accostate a lui.