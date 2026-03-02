Atalanta
Preoccupazione Milan, Gabbia a forte rischio per il derby: tegola per Massimiliano Allegri



Saltate le partite contro Parma e Cremonese in Serie A per infortunio, Matteo Gabbia appare in forte dubbio per quello che riguarda il derby contro l’Inter in programma domenica sera.


Milan, ansia per Gabbia in vista del derby (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il successo contro la Cremonese ha dato fiducia in casa Milan con i rossoneri che hanno fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League.

I dieci punti di distacco dall’Inter capolista rendono praticamente impossibile il sogno scudetto, ma la volontà dei rossoneri è quella di fare bene nella stracittadina per avvicinarsi ai nerazzurri e mettere un’altra pietra sulla qualificazione alla massima manifestazione continentale.

Massimiliano Allegri rischia di dover fare a meno di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sembrava dover essere pronto a rientrare in occasione della sfida contro i nerazzurri, ma il problema potrebbe essere più grave del previsto e in settimana saranno previsti nuovi controlli per capire se sarà recuperabile o meno. Discorso simile per Davide Bartesaghi, uscito malconcio dalla sfida di Cremona, con il laterale che sarà valutato nelle prossime ore.

