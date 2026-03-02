Preoccupazione Milan, Gabbia a forte rischio per il derby: tegola per Massimiliano Allegri

Saltate le partite contro Parma e Cremonese in Serie A per infortunio, Matteo Gabbia appare in forte dubbio per quello che riguarda il derby contro l’Inter in programma domenica sera.

Il successo contro la Cremonese ha dato fiducia in casa Milan con i rossoneri che hanno fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League.

I dieci punti di distacco dall’Inter capolista rendono praticamente impossibile il sogno scudetto, ma la volontà dei rossoneri è quella di fare bene nella stracittadina per avvicinarsi ai nerazzurri e mettere un’altra pietra sulla qualificazione alla massima manifestazione continentale.

Massimiliano Allegri rischia di dover fare a meno di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sembrava dover essere pronto a rientrare in occasione della sfida contro i nerazzurri, ma il problema potrebbe essere più grave del previsto e in settimana saranno previsti nuovi controlli per capire se sarà recuperabile o meno. Discorso simile per Davide Bartesaghi, uscito malconcio dalla sfida di Cremona, con il laterale che sarà valutato nelle prossime ore.