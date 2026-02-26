Milan, c’è la bocciatura definitiva: via per 14 milioni

Milan sempre molto attivo sul mercato in vista dell’estate: ecco le ultime strategie in casa rossonera.

In casa Milan continua la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cremonese, valida per la 27esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. I rossoneri vogliono rialzare la testa dopo il clamoroso ko casalingo contro il Parma e avvicinarsi al primo posto dell’Inter in classifica, ma pensano anche al calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

Tra le più grandi delusione di questa stagione c’è sicuramente Pervis Estupiñan, che ha collezionato fin qui 16 gettoni ma nell’ultimo periodo ha perso il posto da titolare, con Max Allegri che impiega stabilmente Bartesaghi sull’out mancini. Il laterale della nazionale ecuadoriana classe ’98 lascerà il Milan in estate, ma la dirigenza rossonera dovrà essere brava a piazzarlo per circa 14 milioni di euro per non andare in perdita. Estupinan piace soprattutto in Premier League e nella Liga spagnola e sempre ormai questione di settimane per il suo addio definitivo al Diavolo.