La decisione inaspettata che lo ha portato in rossonero: le ultime

Ci siamo per la firma con il Milan. Un accordo di massima, anzi totale sarebbe già stato raggiunto tra le parti, per cui ci si aspetta ora solo l’atto finale prima dell’annuncio del club.

Proseguirà per almeno un’altra stagione l’avventura in rossonero di Pietro Terracciano. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Tuttosport’, infatti, sarebbe pressoché tutto fatto per il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2027.

Il 35enne ex Fiorentina è stato ‘promosso’ da Allegri come vice Maignan, col quale il classe ’90 ha instaurato un ottimo rapporto. Quest’anno ha giocato 2 partite entrambe a inizio stagione, contro Bologna e Udinese, con la porta rossonera rimasta inviolata per tutti i 180 e passa minuti recuperi compresi.

Terracciano è approdato in rossonero nel luglio scorso a parametro zero, dopo la fine della sua esperienza alla Fiorentina durata ben 6 anni. Prima di legarsi al ‘Diavolo’, l’estremo difensore campano stava per traslocare alla Cremonese, avversaria proprio del Milan domenica alle 12.30, poi la decisione inaspettata di Sportiello di far ritorno all’Atalanta gli ha permesso di realizzare il sogno di giocare per una big. Come si dice, meglio tardi che mai…