Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri lo ha promosso: tutto pronto per la firma con il Milan

Foto dell'autore

La decisione inaspettata che lo ha portato in rossonero: le ultime

Ci siamo per la firma con il Milan. Un accordo di massima, anzi totale sarebbe già stato raggiunto tra le parti, per cui ci si aspetta ora solo l’atto finale prima dell’annuncio del club.

Allegri prima di una partita del Milan
Allegri lo ha promosso: tutto pronto per la firma con il Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Proseguirà per almeno un’altra stagione l’avventura in rossonero di Pietro Terracciano. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Tuttosport’, infatti, sarebbe pressoché tutto fatto per il prolungamento del suo contratto fino a giugno 2027.

Il 35enne ex Fiorentina è stato ‘promosso’ da Allegri come vice Maignan, col quale il classe ’90 ha instaurato un ottimo rapporto. Quest’anno ha giocato 2 partite entrambe a inizio stagione, contro Bologna e Udinese, con la porta rossonera rimasta inviolata per tutti i 180 e passa minuti recuperi compresi.

Terracciano è approdato in rossonero nel luglio scorso a parametro zero, dopo la fine della sua esperienza alla Fiorentina durata ben 6 anni. Prima di legarsi al ‘Diavolo’, l’estremo difensore campano stava per traslocare alla Cremonese, avversaria proprio del Milan domenica alle 12.30, poi la decisione inaspettata di Sportiello di far ritorno all’Atalanta gli ha permesso di realizzare il sogno di giocare per una big. Come si dice, meglio tardi che mai…

/7
1314

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie