Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sprint Milan, si tenta un super colpo dal Chelsea: i dettagli

Foto dell'autore

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un grande attaccante: le ultimissime in casa rossonera. 

Il riscatto di Niclas Füllkrug dal West Ham non appare per nulla scontato e le condizioni di Santiago Gimenez non fanno dormire sonni tranquilli. Proprio per questo motivi, il Milan continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di prendere un grande attaccante al termine della stagione in corso. Un numero 9 che possa essere decisivo in zona gol e rendere ancora più competitivi i rossoneri, sia in Italia che in Europa.

Igli Tare
Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it

I nomi che circolano sono diversi, ma uno dei profili da tenere assolutamente in considerazione in ottica Milan è quello di Nicolas Jackson, senegalese classe 2001 attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco. Il club bavarese non ha alcuna intenzione di esercitare il riscatto (a quasi 70 milioni) in estate e, dunque, il calciatore si appresta a fare ritorno a Londra.

Il Chelsea, dal canto suo, non sembra convinto di voler puntare su Nicolas Jackson e potrebbe aprire a un nuovo prestito con riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Formula che piace parecchio al Milan e che potrebbe convincere proprio il direttore sportivo Tare ad affondare il colpo per il 24enne originario di Djibonker.

/7
1315

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie