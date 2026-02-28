Sprint Milan, si tenta un super colpo dal Chelsea: i dettagli

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un grande attaccante: le ultimissime in casa rossonera.

Il riscatto di Niclas Füllkrug dal West Ham non appare per nulla scontato e le condizioni di Santiago Gimenez non fanno dormire sonni tranquilli. Proprio per questo motivi, il Milan continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di prendere un grande attaccante al termine della stagione in corso. Un numero 9 che possa essere decisivo in zona gol e rendere ancora più competitivi i rossoneri, sia in Italia che in Europa.

I nomi che circolano sono diversi, ma uno dei profili da tenere assolutamente in considerazione in ottica Milan è quello di Nicolas Jackson, senegalese classe 2001 attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco. Il club bavarese non ha alcuna intenzione di esercitare il riscatto (a quasi 70 milioni) in estate e, dunque, il calciatore si appresta a fare ritorno a Londra.

Il Chelsea, dal canto suo, non sembra convinto di voler puntare su Nicolas Jackson e potrebbe aprire a un nuovo prestito con riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni. Formula che piace parecchio al Milan e che potrebbe convincere proprio il direttore sportivo Tare ad affondare il colpo per il 24enne originario di Djibonker.