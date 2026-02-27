No secco, salta il colpo in casa Milan: niente Casemiro

Nelle scorse ore il nome di Casemiro è stato accostato al Milan con il centrocampista del Manchester United pronto a salutare la squadra inglese in estate alla scadenza del contratto.

Stando a quanto affermato dal Sun, la volontà del giocatore sarebbe quella di restare in Europa anche in futuro con il Milan che sarebbe diventata un’ipotesi considerato il fatto che il suo ex compagno ai tempi del Real Madrid, Modric, ha scelto proprio i rossoneri.

Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, il profilo di Casemiro non sarebbe accostabile ai rossoneri: “Mi smentiscono che possa essere un obiettivo concreto per il Milan. I rossoneri stanno cercando altri profili per il proprio mercato e in questo momento non appare percorribile questa pista”.

Appare quindi essersi spento sul nascere l’ipotesi Casemiro per i rossoneri con il club che, probabilmente, cercherà calciatori più giovani per rinforzare il proprio reparto arretrato.