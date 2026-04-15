L’addio all’Inter è sempre più vicino, concordate già le cifre: “Acquistare e rivendere”

In nerazzurro è stato una meteora

L’addio all’Inter è sempre più vicino. Il club nerazzurro ha già concordato le cifre dell’operazione nei mesi scorsi, quando la trattativa è andata in porto.

All’Inter è stata una comparsa, come si dice in questi casi: una meteora. Appena 3 le presenze, per un totale di soli 26 minuti. In un Monza già retrocesso, dove fu mandato in prestito, ha giocato un po’ di più: 8 gettoni e 445′ complessivi. Bocciato da Inzaghi prima e da Chivu poi, bocciato dal club che pure sembrava crederci molto visto l’investimento da 6 milioni più bonus.

L’estate scorsa il classe 2003 ha rifiutato più di una destinazioni, San Paolo su tutte, restando altri sei mesi ad Appiano senza avere mai l’occasione di scendere in campo. Avrebbe potuto averla in Coppa Italia, ma si era infortunato poco prima.

A gennaio si è finalmente convinto a lasciare Milano e la Serie A per far ritorno a casa. All’Estudiantes presieduto da Veron, Palacios è esploso conquistandosi una maglia da titolare e la stima del CT dell’Argentina Scaloni.

Al canale Youtube Atentos Pinchas, il Direttore sportivo dell’Estudiantes Agustin Alayes ha rivelato che sono in corso delle discussioni interne nel club per valutare l’esercizio dell’opzione d’acquisto.

La cifra non è irrilevante per gli argentini, ovvero circa 6,5 milioni di euro, ma l’Estudiantes sta ragionando in prospettiva plusvalenza futura: “Non è un’ipotesi azzardata pensare di poterlo acquistare e poi rivendere”, ha ammesso proprio Alayes. L’opzione scade a dicembre 2026, quando terminerà il prestito.