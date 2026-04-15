Champions League, risultati e marcatori: Arsenal e Bayern Monaco in semifinale, emozioni a Monaco

Si sono concluse le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Arsenal e il Real Madrid che guadagnano l’accesso alle semifinali della competizione.
Due partite diametralmente opposte quelle tra Arsenal e Sporting da una parte e Bayern Monaco e Real Madrid dall’altra. 0-0 che consente agli inglesi di accedere in semifinale a Londra, mentre a Monaco di Baviera un 4-3 che rende ricca di emozioni la sfida.
Partita a reti bianche che consente all’Arsenal di passare il turno, mentre a Monaco il Real Madrid va in vantaggio per tre volte venendo però raggiunto altrettante volte dai padroni di casa che, nel finale, riescono a sorpassare gli avversari con una magia di Olise. Andiamo a vedere risultati e marcatori.
ARSENAL-SPORTING 0-0
BAYERN MONACO-REAL MADRID 4-3 (Guler, Pavlovic, Guler, Kane, Mbappé, Luis Diaz, Olise)