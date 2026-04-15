Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Champions League, risultati e marcatori: Arsenal e Bayern Monaco in semifinale, emozioni a Monaco

Foto dell'autore

Si sono concluse le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Arsenal e il Real Madrid che guadagnano l’accesso alle semifinali della competizione.

Champions League
I risultati e i marcatori di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it

Due partite diametralmente opposte quelle tra Arsenal e Sporting da una parte e Bayern Monaco e Real Madrid dall’altra. 0-0 che consente agli inglesi di accedere in semifinale a Londra, mentre a Monaco di Baviera un 4-3 che rende ricca di emozioni la sfida.

Partita a reti bianche che consente all’Arsenal di passare il turno, mentre a Monaco il Real Madrid va in vantaggio per tre volte venendo però raggiunto altrettante volte dai padroni di casa che, nel finale, riescono a sorpassare gli avversari con una magia di Olise. Andiamo a vedere risultati e marcatori.

ARSENAL-SPORTING 0-0
BAYERN MONACO-REAL MADRID 4-3 (Guler, Pavlovic, Guler, Kane, Mbappé, Luis Diaz, Olise)

538

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 30%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU