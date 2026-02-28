Atalanta
Allegri spegne le voci relative all’addio: “Totale sintonia con la società, felice al Milan”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cremonese, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla condizione della squadra, reduce dal ko interno contro il Parma.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri sul suo futuro (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’allenatore dei rossoneri ha spento anche le voci che lo vorrebbero lontano dalla squadra già in vista della prossima stagione, affermandosi in totale sintonia con la società.

Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Milan: “La cosa importante è che tutti lavorino per il bene del Milan. Sono contento di essere tornato in rossonero a distanza di 15 anni. La società sta programmando il futuro della squadra e tornare a vincere. C’è totale sintonia tra me e la società. Si può fare un percorso importante al Milan. La società vuole tornare a giocare la Champions League e poi tornare a giocare per vincere”.

