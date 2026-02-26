Persa la possibilità di arrivare allo scudetto, in casa Milan l’obiettivo è quello di blindare la qualificazione alla prossima Champions League e, se possibile, anche il secondo posto.
Tornare nella massima competizione continentale permetterebbe al club di poter investire anche in sede di calciomercato per rinforzare maggiormente la rosa in vista del prossimo campionato e provare a restare competitivi fino all’ultimo.
Nel caso in cui il Milan dovesse chiudere tra le prime quattro in Serie A, la società potrebbe accontentare le richieste di Massimiliano Allegri in vista del prossimo campionato, andando ad acquistare quelle pedine fondamentali per il miglioramento della formazione. Una di questa è sicuramente quella relativa al nuovo difensore centrale.
Milan, il nome per la difesa è quello di Gila
Il nome caldo è sempre quello di Mario Gila, attualmente fuori per infortunio in casa Lazio. Il centrale spagnolo piace sia a Tare che ad Allegri, concordi sull’acquisto del classe 2000 che potrebbe arrivare in rossonero per sistemare il pacchetto di centrali a disposizione del tecnico livornese.
La volontà del Milan è quella di andare a chiudere quanto prima l’affare con la Lazio per battere la concorrenza e portare a Milanello il difensore spagnolo per una somma intorno ai 16-18 milioni di euro.