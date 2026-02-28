Il Milan è a un passo da André, accordo raggiunto con il Corinthians

André è ad un passo dal Milan con i rossoneri che avrebbero raggiunto l’accordo con il Corinthians per l’acquisto del giovane centrocampista brasiliano.
Il Milan guarda con attenzione al futuro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da ESPN i rossoneri avrebbero un’intesa con il club sudamericano per l’arrivo della giovane stella.
I costi dell’operazione si dovrebbero aggirare intorno ai 15 milioni di euro con la possibilità di aggiungerne altri 2 attraverso i bonus. Il giocatore, di recente accostato anche alla Juventus, potrebbe quindi arrivare in estate alla corte di Massimiliano Allegri con il classe 2006 che andrebbe a crescere all’ombra di Luka Modric.
La speranza dei rossoneri, infatti, è che il giovane centrocampista centrale possa vivere una stagione in squadra con il croato che potrebbe essere fondamentale nella crescita del brasiliano. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal presidente del Corinthians Osmar Stabile che non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giovane asso che ha già un accordo su base quinquennale con i rossoneri, pronti a fargli firmare un accordo fino al giugno del 2031.