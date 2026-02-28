Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan è a un passo da André, accordo raggiunto con il Corinthians

Foto dell'autore

André è ad un passo dal Milan con i rossoneri che avrebbero raggiunto l’accordo con il Corinthians per l’acquisto del giovane centrocampista brasiliano.

Massimiliano Allegri
Milan, primo colpo in vista dell’estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan guarda con attenzione al futuro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto affermato da ESPN i rossoneri avrebbero un’intesa con il club sudamericano per l’arrivo della giovane stella.

I costi dell’operazione si dovrebbero aggirare intorno ai 15 milioni di euro con la possibilità di aggiungerne altri 2 attraverso i bonus. Il giocatore, di recente accostato anche alla Juventus, potrebbe quindi arrivare in estate alla corte di Massimiliano Allegri con il classe 2006 che andrebbe a crescere all’ombra di Luka Modric.

La speranza dei rossoneri, infatti, è che il giovane centrocampista centrale possa vivere una stagione in squadra con il croato che potrebbe essere fondamentale nella crescita del brasiliano. L’ultimo ostacolo è rappresentato dal presidente del Corinthians Osmar Stabile che non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giovane asso che ha già un accordo su base quinquennale con i rossoneri, pronti a fargli firmare un accordo fino al giugno del 2031.

/7
1322

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie