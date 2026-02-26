Leao, batosta terrificante: l’annuncio gela i tifosi del Milan

L’ultimo annuncio scuote i sostenitori del Milan: il protagonista è ancora una volta Leao, ecco tutti i dettagli.

È sicuramente il giocatore di maggior talento della rosa del Milan ma quella di Leao è una stagione, fin qui, ancora una volta troppo altalenante per quelle che sono le sue reali potenzialità. Alcuni problemi fisici hanno inciso sul rendimento dell’attaccante portoghese che, in ogni caso, vuole trascinare i rossoneri in questo finale di stagione.

A puntare il dito contro Leao è questa volta l’ex giocatore di Juventus e Atalanta, Daniele Fortunato, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista a ‘TuttoMercatoWeb’: “Se ti chiami Juventus, Inter o Milan, è fondamentale avere a disposizione calciatori che giochino ad alti livelli con continuità. Prendete, ad esempio, Leao: fa bene una partita ogni quattro e secondo me non è da grande squadra“.

Parole forti, destinate sicuramente a far discutere. Qual è la vostra idea? Credete che Leao sia uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo oppure pensate che sia davvero troppo discontinuo per essere definito un campione?