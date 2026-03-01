Atalanta
Ansia Rabiot, tifosi del Milan col fiato sospeso: cosa succede

Manca pochissimo all’inizio di Cremonese-Milan: arriva una notizia che fa tremare il tecnico Massimiliano Allegri.

Tra pochissimo, alle ore 12:30, il Milan farà visita alla Cremonese nell’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A. Si tratta sicuramente di una trasferta insidiosa per i rossoneri che, però, sono chiamati a conquistare l’intera posta in palio per rispondere all’Inter (vittoriosa ieri con il Genoa) e tenere aperto il discorso scudetto.

Anche perché domenica prossima (8 marzo) è in programma proprio il derby contro i nerazzurri e il Milan vuole arrivarci senza altri passi falsi. Max Allegri, però, è in ansia per la questione diffidati: sono quattro i calciatori che, in caso di cartellino giallo oggi, salterebbero infatti la super sfida contro Calhanoglu e compagni.

Il primo è Adrien Rabiot, pupillo assoluto di Allegri e pedina imprescindibile nello scacchiere tattico del Diavolo: una sua assenza domenica complicherebbe terribilmente i piani dell’ex allenatore della Juventus. Al francese si aggiungono poi Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Zachary Athekame. Una notizia che di certo non farà sorridere i sostenitori rossoneri a una settimana esatta dal derby contro l’Inter di Chivu.

