Pagelle Cremonese-Milan 0-2, i voti della sfida: Audero show, malissimo Pulisic

Si è appena concluso l’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A tra Cremonese e Milan: ecco tabellino e voti. 

Il Milan vince sul campo della Cremonese nell’anticipo di mezzogiorno della ventisettesima giornata di Serie A e mantiene il distacco di 10 punti dall’Inter, a una settimana esatta dal derby. Finisce 2-0 al termine di una partita giocata sicuramente meglio dai rossoneri: Leao e Pulisic sbagliano troppo sotto porta e uno straordinario Audero para quasi tutto. La gara si sblocca al minuto 89, quando sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Modric è Pavlovic a toccare per ultimo e a regalare tre punti preziosissimi al Diavolo. Quattro minuti dopo Leao chiude i conti in contropiede, su assist di Nkunku.

Nel finale si fa male anche Bartesaghi per un problema muscolare: restano da valutare le sue condizioni fisiche in vista del derby contro l’Inter. Ecco tabellino e voti di Cremonese-Milan, match valevole per il 27esimo turno del campionato di Serie A:

CREMONESE (3-5-2): Audero 7,5, Bianchetti 6 (66′ Terracciano 6), Luperto 5,5, Folino 5,5; Zerbin 5,5 (66′ Barbieri 6), Thorsby 6,5, Vandeputte 6,5 (81′ Grassi sv), Maleh 6, Pezzella 5,5; Vardy 5,5 (66′ Djuric 5,5) Bonazzoli 6. All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (78′ Athekame sv), De Winter 6,5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5,5 (62′ Fullkrug 6), Fofana 6,5 (62′ Ricci 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 6 (89′ Estupinan sv); Leão 6,5, Pulisic 5 (78′ Nkunku 6,5). All. Allegri

MARCATORI: 87′ Pavlovic (M), 93′ Leao (M)

8AMMONITI: Terracciano, Maleh (C)

