CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM DYBALA - Mentre si discute del derby d'Italia con l'Inter per Romelu Lukaku, con Mauro Icardi sempre sullo sfondo, la Juventus punta il mirino sulla Premier League per rinforzare il centrocampo. Il reparto si è arricchito degli arrivi, a parametro zero, di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, in uscita c'è Sami Khedira (con l'Arsenal in pole position) mentre è da valutare la posizione di Blaise Matuidi, in scadenza di contratto nel 2020 e finito nel mirino anche del Paris Saint-Germain (si tratterebbe di un ritorno).

Ma nonostante questi innesti, dalla Spagna ieri è rimbalzata la voce di un forte interesse dell'allenatore bianconero Maurizio Sarri per Christian Eriksen : una conferma all'indiscrezione lanciata dalla nostra redazione nei giorni scorsi in relazione all' interesse del Tottenham per Paulo Dybala con conseguente possibile inserimento nella trattativa del danese. A prescindere da quello che sarà il futuro de 'La Joya', gli uomini mercato della Juve, se davvero andranno all'assalto di, dovranno scontrarsi con l'alta richiesta degli 'Spurs' per il cartellino del calciatore. CLICCA QUI per seguire live ilbianconero. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il manager Mauricioe il presidente, nonostante il contratto di Eriksen sia in scadenza nel 2020, valutano il 27enne centrocampista 75 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, a maggior ragione vista la possibilità tra sei mesi di ingaggiarlo a parametro zero in vista della stagione 2020/2021. Appare, dunque, difficile pensare ad un esborso del genere da parte della Juventus, mentre il discorso potrebbe cambiare se entrerà nel vivo la trattativa colper. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, visto che la sessione estiva del mercato in Inghilterra chiuderà i battenti il prossimo 8 agosto. Il tempo stringe.