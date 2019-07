CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LUKAKU DOUGLAS COSTA / Nelle ultime ore è esplosa la bomba riguardante un possibile inserimento della Juventus nella corsa a Romelu Lukaku, centravanti belga cercato dall'Inter di Antonio Conte. Come anticipato da Calciomercatonews.com la Juventus con l'inserimento di Paulo Dybala lavorerebbe ad un clamoroso scambio che potrebbe far gola al club inglese.

Stando a quanto rivelato nel pomeriggio dal 'Daily Mail', ilvorrebbe invece inserire il nome dicome possibile contropartita tecnica in un eventuale trade con Lukaku. Gli inglesi virerebbero sul brasiliano in quantoè pronto ad aspettare un incontro con Maurizioper discutere del suo futuro immediato prima di prendere qualsiasi decisione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Da stabilire comunque anche le reali intenzioni di Costa, che proprio 12 mesi fa fu piuttosto vicino ad un passaggio ad Old Trafford salvo restare in bianconero.