JUVENTUS SARRI / Dopo la vittoria contro l'Inter ai rigori, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla in conferenza stampa: "de Ligt ha fatto la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio ma non ha alcuna responsabilità. Cristiano ha fatto la solitta partita di livello. Possiamo migliorare molto nella velocità delle giocate, cosa che lo esalterebbe ancora di più penso".

PROGRESSI - "Abbiamo fatto una partita simile al tottenham: primo tempo sottoritmo, costretti a difendere più bassi. Abbiamo fatto bene la prima mezzora del secondo tempo, con più coraggio. In quella fase siamo riusciti a prendere in mano la partita. Dobbiamomigliorare la capacità di accorciare, recuperare palloni più avanti: la squadra deve imparare a difendere quello che ha in faccia e non quello che ha sulle spalle.

Chiediamo alla squadra di cambiare. Oggi era tutto difficile poi stamani l'ho costretto di fare allenamento ad una temperatura mostruosa e lo abbiamo probabilmente pagato".

DISCORSO PRIMO TEMPO - "Ho detto che si possono accettare errori materiali ma non passività, volevo una squadra che difendeva in avanti. E i ragazzi hanno recepito".

RABIOT - "Ha fatto una buona partita, ha giocato pochissimo nel 2019 e ha margini di miglioramento enormi. Da centrocampista centrale mi ha sorpreso".

BUFFON - "La scelta è stata chiara fin dall'inizio. Ho parlato con Buffon quest'estate: il nostro portiere titolare è Szczesny, Buffon farà comunque le sue partite. Ho voluto essere chiaro con Gigi ed è un ragazzo d'oro perché ha detto che altrove avrebbe potuto guadagnare di più ma voleva tornare alla Juve a tutti i costi".