MILAN RISO MALDINI / Visita di Giuseppe Riso questo pomeriggio a Casa Milan.

L'agente tra gli altri di(che sta recuperando dall'infortunio ai legamenti del ginocchio) ha incontrato la dirigenza rossonera, presente al gran completo in sede, per discutere di alcuni giovani della Primavera. In primis Daniel, figlio dell'ex capitano e attuale Dt, che piace a diverse società di Serie B tra cui il. Oltre al trequartista classe 2001 nel summit si è parlato anche del futuro di Gabriele, 18enne attaccante assistito pure lui da Riso.