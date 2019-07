CALCIOMERCATO INTER CONTE / Dopo lo sfogo pubblico, il chiarimento privato. Antonio Conte è pronto a incontrare la dirigenza dell'Inter per fare il punto sul progetto nerazzurro, con la questione mercato come priorità assoluta.

Il summit di oggi che si terrà a Suning Avenue, riporta la 'Gazzetta dello Sport', prevede quattro temi fondamentali: clicca qui per restare aggiornato.

Come già ha fatto capire in conferenza stampa, Conte chiederà una forte accelerata per il mercato in uscita, sia per trovare fondi per gli acquisti sia per evitare di minare la costruzione del nuovo gruppo. Altro tema caldo riguarderà l'acquisto di Edin Dzeko, che si può chiudere proprio questa settimana. Il tecnico, inoltre, continuerà a spingere per Lukaku del Manchester United, chiedendo anche maggiori informazioni sulle alternative al talento belga.