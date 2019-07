Calciomercato Milan, ultime CM.IT: le cifre di Arsenal-Everton

CALCIOMERCATO MILAN EVERTON ARSENAL / Si complica la pista Everton in casa Milan. L'Arsenal, infatti, è allo sprint finale per il talento brasiliano e resta in pole assoluta. Dopo la coppa America il Gremio ha alzato la richiesta del cartellino fino a 45 milioni di euro, mentre i 'Gunners' sono arrivati ad offrire fino a 35 milioni.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , la classica via di mezzo rappresentata dai 40 milioni può portare alla fumata bianca. Fondamentale nella trattativa tra le parti la figura di, che dopo la vittoria della coppa America ha lasciato la Seleçao proprio per tornare all'Arsenal da dirigente. Filtra ottimismo e una delegazione del club inglese è già volata in Brasile. Sono giorni decisivi per il futuro di Everton.