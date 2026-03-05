Torino, due club stranieri tra Lazaro e il rinnovo | ESCLUSIVO

L’esterno austriaco è in scadenza di contratto a giugno con i granata, piace in Premier League e in Ligue 1

Anche in questa stagione Valentino Lazaro sta dando il suo contributo alla causa del Torino. Per Marco Baroni prima e Roberto D’Aversa adesso si tratta di un jolly sulle fasce e infatti delle 29 presenze totalizzate finora tra Serie A e Coppa Italia, 15 volte a giocato a destra e 14 a sinistra. A tre mesi dalla scadenza del contratto, però, c’è da iniziare a pensare al futuro.

La società di Urbano Cairo è soddisfatta del rendimento del nazionale austriaco che allo soglia dei 30 anni (che compirà il prossimo 24 marzo, ndr) sembra poter garantire ancora diverse stagioni a buon livello. Ma il Toro dovrà fare presto con il rinnovo perché, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, su Lazaro si stanno muovendo molti club tra cui i francesi del Monaco e gli inglesi del Fulham, che fiutano il colpo a costo zero.