CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO MILINKOVIC / Il futuro di Milinkovic-Savic è uno dei temi caldi in casa Lazio. Lo sa bene anche il presidente Lotito, che ha provato a chiarire la questione legata al serbo nel corso di una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Abbiamo creato una casa di vetro: si è capito che non si possono obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente nel quale si sentono strette. Milinkovic ha dimostrato serietà e responsabilità, non è il suo caso.

Lui si trova bene qui: l'anno scorso sono riuscito a resistere agli assalti degli altri club, quest'anno potrei però avere meno armi se al calciatore venisse prospettata una soluzione diversa. Alcune armi le ho spese l'anno scorso, diciamo così".

SULLA LAZIO POST MERCATO - "La Lazio non sarà mai più debole: verrà sempre rafforzata. Nella vita tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Non si leghi però questa mia frase a Milinkovic: è il presidente che deve dara stabilità alla squadra".