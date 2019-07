CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR / Ulteriori rumors e indiscrezioni riguardo alla bomba di mercato lanciata in mattinata dal 'Mundo Deportivo' di un Neymar che si sarebbe proposto anche alla Juventus.

In un tweet, il giornalista di 'Rai Sport' Paolo Paganini ha infatti parlato di un incontro in programma a Torino tra il padre del fuoriclasse brasiliano e Fabio Paratici: "Il papà di Neymar sta facendo il giro d'Europa per sondare vari club. Dopo Barcellona, che lo rivuole ma è molto difficile, Real Madrid e Bayern Monaco ora è atteso a Torino, dove incontrerà Paratici".