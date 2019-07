Milan, la decisione di Koscielny: parla Emery

CALCIOMERCATO MILAN ROMA KOSCIELNY / E' ai titoli di coda l'avventura di Laurent Koscielny con la maglia dell'Arsenal. Il difensore - accostato a Milan e Roma nelle ultime settimane - ha preferito rimanere in Inghilterra, in attesa di novità, e non volare in America con i Gunners.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La conferma arriva direttamente da Unai: "Ho cercato di convincerlo a venire con noi - riporta 'mercato365.com' - ha preferito rimanere a Londra"