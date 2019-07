p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / La dirigenza dellè al lavoro per cercare di regalare a tutti i costi Romeluad Antonio: nei giorni scorsi il direttore sportivo nerazzurro Pieroha incontrato la dirigenza delper portarsi avanti in una trattativa che ad oggi rimane comunque ancora difficile.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club inglese ha fatto sapere all'Inter di non voler scendere sotto il muro degli 80 milioni di euro. Gli uomini del mercato nerazzurro hanno presentato una prima offerta complessiva da 70 milioni di euro che prevede un prestito molto oneroso e un riscatto molto alto.

C'è da registrare un'importante novità però sul fronte Lukaku: per la prima uscita stagionale dello United in programma quest'oggi contro la formazione australiana del Perth Glory, il nome dell'attaccante belga non compare né nell'undici titolare né nella lista dei sostituti.