CALCIOMERCATO ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO TOTTENHAM ALDERWEIRELD - Nicolò Zaniolo è sempre uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato. Sono diverse le voci che circolano sul 20enne polivalente centrocampista, protagonista di un'ottima prima parte di stagione con la Roma, mentre nella seconda ha accusato una leggera flessione. In particolare, si discute del possibile prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2023, con conseguente importante adeguamento dell'ingaggio (vicino ai 2 milioni di euro a stagione). Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, ha confermato in conferenza stampa quanto anticipato dalla nostra redazione: della questione se ne parlerà più avanti, ma la volontà è quella di proseguire insieme l'avventura.

Nel frattempo, le indiscrezioni impazzano e, oltre alle continue voci sullanell'ambito di una trattativa che potrebbe includere anche Gonzalo Higuain , ilsi è mosso concretamente per Zaniolo. CLICCA QUI per il mercato giallorosso in tempo reale.

Trova, infatti, conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il pressing degli 'Spurs' di Mauricio Pochettino per l'ex Inter con Alderweireld, già finito nel mirino della Roma, come possibile contropartita tecnica. In ogni caso, allo stato attuale, il club di James Pallotta è intenzionato a trattenere Zaniolo, almeno per la prossima stagione, e, dunque, è ben disposto a rinnovare il contratto al calciatore. Il nuovo allenatore dei capitolini, Paulo Fonseca, ha già espresso tutto il suo apprezzamento per il giocatore, che considera un punto fermo da cui partire per la sua Roma. Chiaramente, nel calciomercato le cose cambiano di giorno in giorno, anche di ora in ora, ma l'intenzione di tutte le parti in causa è quella di andare avanti insieme. Vedremo se l'assalto dei club interessati convinceranno il calciatore e la Roma a cambiare idea.