Juventus, la Fiorentina blinda Chiesa: "Via neanche per 100 milioni"

CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA COMMISSO / "Non mi resta molto tempo, voglio lasciare il segno". Così Rocco Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, in un'intervista al 'Sole 24 Ore'. "Ho 69 anni, mi sono detto, se non lo faccio ora, quando? Voglio rassicurare i nostri tifosi, non farò l'errore che fu commesso tanti anni fa con Roberto Baggio.

Non so cosa prevede il contratto di Federicoe se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari". Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it , però, la Fiorentina è disponibile a trattare con la Juventus la cessione di Chiesa e detta le condizioni.