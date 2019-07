JUVENTUS NAPOLI LEAO / Qualcuno lo definisce il nuovo Mbappè, anche se ha soltanto un anno in meno del talento del Paris Saint-Germain: Rafael Leao infiamma la sfida tra Juventus e Napoli.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Le due società hanno messo gli occhi sull'attaccante di Almada, classe 1999, di proprietà del Lille: dopo aver attirato l'attenzione di tutti con la maglia dello Sporting, squadra dalla quale poi ha rescisso trasferendosi a parametro zero in Francia, ha continuato a mostrare le sue qualità nel campionato francese. Con la maglia del Lille ha realizzato otto reti in ventotto presenze e ora potrebbe spiccare il volo verso l'Italia: come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', la Juventus lo ha messo da tempo nel mirino ed ora anche il Napoli sta pensando a lui. Le due italiane dovranno però fare i conti con la valutazione del Lille: per il club francese servono 30 milioni di euro per acquistare Leao.