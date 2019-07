CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER / Uno dei nomi più roventi del calciomercato sta diventando, com'è naturale, Mauro Icardi. Icardi che è tornato un obiettivo concreto del Napoli, ma attenzione a quanto può succedere in ottica Juventus.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo 'Sport Mediaset' infatti l'argentino, ormai certo di non restare a lungo in nerazzurro, anche se convocato per il ritiro di, avrebbe confessato a un suo amico fidato: "Non mi resta che diventare della Juventus". Un'indiscrezione che se confermata aprirebbe a uno dei trasferimenti più clamorosi dell'estate. Icardi del resto ha sempre valutato la Juventus come opzione principale in caso di addio all'Inter