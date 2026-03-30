Ricordate la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi? Il mister torna a parlarne anni dopo

Tutti ricorderanno la lite tra Ciro Ferrara e Gigi Maifredi avvenuta in diretta a Mediaset, il tecnico classe 1947 di Lograto torna a parlarne.

In una lunga intervista a JuveLive.it, nella rubrica What If, il mister ha raccontato la sua esperienza in bianconero e anche quella spiacevole situazione. Ma contestualizziamo tutto.

9 Gennaio 2010, la Juventus è reduce da un pesantissimo 3-0 al San Paolo di Napoli con una tripletta messa a segno da Edinson Cavani. In studio a Mediaset Premium si presenta un Ciro Ferrara nervoso anche perché si parla insistentemente di un suo esonero che poi sarebbe arrivato venti giorni dopo.

Durante l’intervista post partita a Rete 4 è lo stesso Ferrara a chiedere: “Mi sembra di aver visto in studio Gigi Maifredi”. Quando gli confermano la presenza, specifica: “La Juventus ha trovato il sostituto allora. Dichiarazioni stupide le sue, ma d’altronde allena chi? Che squadra allena, Quelli che il calcio?”.

“Ciro ti stai dimostrando quello che sei in questo momento”, tuona Maifredi e Ciro Ferrara lo riprende con un “Stai zitto, che è meglio” che fece molto rumore. Gigi risponde: “Ma stai zitto tu e fai qualcosa in più se vuoi buttarla su questo piano dai…”.

Alberto Brandi in studio cerca di rasserenare gli animi, Ferrara rincara la dose: “Quando c’è stupidità in giro, soprattutto tra i colleghi…”.

Gigi Maifredi torna sulla lite con Ferrara

Gigi Maifredi è stato protagonista della nuova puntata di What If su JuveLive: “Non ho più visto Ciro Ferrara da quella volta, ma se dovessi incontrarlo lo saluterei con piacere. Ferrara è stato uno dei calciatori più forti che ho visto in vita mia. Quel giorno lì mi ricordo che avevo fatto un’intervista e non era contro nessuno, dicendo una banalità e cioè che la Juve ha l’obbligo morale di vincere”.

“Non volevo offendere chi stava lavorando e aveva perso una partita ed era stato attaccato da una giornalista di Mediaset, tant’è che gli dissi di rispondere a tono. Quando è arrivato mi ha attaccato a prescindere e non ce l’ho fatta. Ma sono cose che succedono e mando un grande saluto a Ciro Ferrara”, queste le parole di Gigi Maifredi per chiudere la contesa.

L’intervista racconta anche la sua epopea in maglia bianconera in una stagione che i bianconeri purtroppo ricordano con accezione decisamente negativa. Da quel momento qualcosa si è spento in Maifredi come è lui stesso ad ammettere e a raccontare.