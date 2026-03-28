Dalla Juve alla Roma, tutto vero: l’affare prende quota

Si accende la pista che potrebbe portare un ex Juventus alla Roma: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Juventus e Roma, ancora loro. Il club allenato da Luciano Spalletti e quello di Gian Piero Gasperini stanno dando vita a una battaglia senza esclusione di colpi per la qualificazione alla prossima Champions League e adesso tornano sotto i riflettori per questioni di calciomercato.

La Roma, infatti, sarebbe interessata a un ex volto della Juve ovvero Cristiano Giuntoli che l’altra sera era presente allo stadio di Bergamo per assistere alla gara tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, l’affare tra il club capitolino e l’ex dirigente bianconero potrebbe prendere quota nei prossimi giorni.

Gian Piero Gasperini vanta un buonissimo rapporto con Giuntoli e, dunque, l’operazione avrebbe ottime possibilità di riuscita. Adesso c’è una Champions da conquistare e le prossime gare di campionato rischiano di essere decisive, ma a Trigoria hanno le idee molto chiare sui prossimi innesti da prendere in estate.