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Juve, arriva un super nome per il centrocampo di Spalletti: 18 milioni

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La Juve continua a lavorare con grande intensità in vista della nuova stagione: super nome per la mediana bianconera. 

Locatelli, Thuram e McKennie stanno disputando una buonissima stagione, ma il centrocampo della Juventus necessita sicuramente di nuovi innesti per poter competere ad alti livelli sia in Italia che in campo europeo. I nomi che circolano per il club bianconero sono sempre gli stessi, da Tonali a Kessié, ma nelle ultime ore c’è daregistrare un importante ritorno di fiamma per un vecchio pallino: Pierre-Emile Højbjerg.

Hojbjerg esulta col Marsiglia
Hojbjerg (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il danese classe ’95 è considerato a Torino il rinforzo ideale per sistemare la mediana bianconera, sia per la grande esperienza internazionale sia per le caratteristiche tecniche. Hojbjerg è legato all’Olympique Marsiglia da un contratto fino al 30 giugno 2028 e – secondo quanto evidenziato dal portale ‘transfermarkt.it’ – avrebbe al momento una valutazione di mercato pari a 18 milioni di euro.

Cifra ampiamente alla portata della Juve che, dunque, potrebbe accelerare nelle prossime settimana per capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. Hojbjerg è un vecchio pallino della dirigenza di corso Galileo Ferraris: sarà la volta buona per il suo trasferimento in Serie A?

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