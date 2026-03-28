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David saluta la Juve per 25 milioni: spunta il nome della nuova squadra

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Rischia di chiudersi dopo un solo anno l’esperienza di Jonathan David alla Juventus: ecco le ultime sul suo futuro. 

La scorsa estate lasciava il Lille e si trasferiva alla Juve a parametro zero. Un colpo pazzesco visti i suoi numeri, ma alla fine Jonathan David ha deluso le aspettative e nell’ultimo periodo non è quasi mai stato impiegato da Luciano Spalletti. Proprio per questo motivo, appare sempre più probabile un suo addio al termine della stagione in corso.

David può lasciare la Juventus
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante canadese classe 2000 ha un buonissimo mercato e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse soprattutto da parte dell’Olympique Marsiglia che avrebbe intenzione di sferrare l’assalto decisivo soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

I rapporti tra le due società sono ottime, come dimostra l’affare Timothy Weah, e dunque, David potrebbe davvero dire addio alla Serie A dopo appena 12 mesi per tornare a giocare in Ligue 1: la Juve valuta il calciatore nato a New York circa 25 milioni di euro. Come si concluderà alla fine questa vicenda?

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