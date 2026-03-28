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Futuro Rugani, altro colpo di scena in casa Juve: le ultime

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Aggiornamenti importantissimi in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Daniele Rugani: ecco cosa succede. 

Pensiero al campo con la cruciale gara con il Genoa in programma alla ripresa del campionato, ma anche al calciomercato con tantissimi nomi da sistemare. Oltre ai movimenti in entrata, la Juventus sarà sicuramente protagonista anche per quanto riguarda le operazioni in uscita.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Tra i principali indiziati a cambiare definitivamente aria c’è sicuramente Daniele Rugani, che lo scorso 2 febbraio si è trasferito in prestito alla Fiorentina: il centrale di Lucca classe ’94 è stato impiegato pochissimo in maglia viola e, dunque, appare scontato un suo ritorno alla Continassa al termine della stagione in corso.

Rugani, però, è fuori dal progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti e, dunque, la Juventus a quel punto si muoverebbe immediatamente per trovare una nuova sistemazione al calciatore. Il contratto del calciatore scade il 30 giugno 2028 e a Torino si augurano di poter fare cassa attraverso la sua cessione: ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi. 

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