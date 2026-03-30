Colpo Lobotka in Serie A: svelata in diretta la destinazione

Quello di Stanislav Lobotka è sicuramente uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato estivo: le ultimissime.

Anche quest’anno ha dimostrato di essere senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti della Serie A e trascinato il Napoli con la sua solita sapiente regia, ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 mette a rischio la permanenza di Stanislav Lobotka in azzurro.

Il 31enne della nazionale slovacca fa gola a diverse compagini italiane (e non solo) e adesso arriva un importantissimo annuncio in merito al suo futuro. Ecco infatti quanto ammesso da Antonio Cassano nel corso di un intervento ai microfoni di ‘Viva El Futbal’: “Se Calhanoglu va via attenzione a Lobotka all’Inter, anche se continuano ad arrivarmi voci su un possibile inserimento della Juventus se rimane Luciano Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve: i nerazzurri cercano un mediano basso in estate e quello del calciatore del Napoli potrebbe essere il nome giusto“.

Si va, dunque, verso una vera e propria asta tra nerazzurri e bianconeri per il cartellino di Lobotka: chi la spunterà secondo voi alla fine?