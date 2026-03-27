Biennale da 5 milioni a stagione con la Juve: che ritorno in Serie A

Ci siamo: un noto volto della Serie A sta per tornare in Italia e potrebbe vestire la maglia della Juve l’anno prossimo.

Grandi manovre in casa Juventus in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dalla classifica finale e dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, ma la dirigenza bianconera ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Uno dei principali obiettivi si chiama Franck Yannick Kessié, vecchia conoscenza della Serie A dove ha indossato le maglie di Atalanta (2015/2017) e Milan (2017/2022). La dirigenza della Juve – stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – avrebbe deciso di offrire al centrocampista ivoriano un contratto biennale da 5 milioni di euro all’anno.

Rimane sullo sfondo l’Inter che ha già avuto diversi colloqui con l’entourage del calciatore, ma adesso la Juve conta di chiudere l’operazione per anticipare la concorrenza dei nerazzurri e di tutte le altre squadre interessate al cartellino di Kessié. Sarà sicuramente uno degli affari più caldi della prossima estate e soltanto nei prossimi mesi capiremo chi la spunterà nella corsa al calciatore: secondo voi alla fine dove giocherà Kessié?