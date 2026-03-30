Terremoto Juve, Koopmeiners pronto a salutare: le cifre

Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: la Juventus ha ormai deciso.

Viene da una prestazione pazzesca con la maglia della Nazionale olandese nel match vinto contro la Norvegia (2-1), in cui è stato impiegato nell’insolita posizione di esterno destro e si è reso anche protagonista dell’assist per Van Dijk. Teun Koopmeiners torna a splendere dopo un periodo non esaltante alla Juventus e adesso alla Continassa si interrogano sul suo futuro.

L’ex Atalanta ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti nell’ultimo periodo e in estate il suo addio appare sempre più probabile: la Juve farà di tutto per evitare una minusvalenza a bilancio dopo l’investimento di quasi 60 milioni di due estati fa e, dunque, sembrerebbe disposta a liberarsi di Koop per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il 28enne originario di Castricum vanta diversi estimatori in Europa e soprattutto in Turchia sarebbe pronti a fare follie per il suo cartellino: la Juve attende una super offerta per valutare una sua cessione a titolo definitivo.