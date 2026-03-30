Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Terremoto Juve, Koopmeiners pronto a salutare: le cifre

Foto dell'autore

Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: la Juventus ha ormai deciso. 

Viene da una prestazione pazzesca con la maglia della Nazionale olandese nel match vinto contro la Norvegia (2-1), in cui è stato impiegato nell’insolita posizione di esterno destro e si è reso anche protagonista dell’assist per Van Dijk. Teun Koopmeiners torna a splendere dopo un periodo non esaltante alla Juventus e adesso alla Continassa si interrogano sul suo futuro.

Koopmeiners, le ultime sul futuro alla Juve
Teun Koopmeiners (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Atalanta ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti nell’ultimo periodo e in estate il suo addio appare sempre più probabile: la Juve farà di tutto per evitare una minusvalenza a bilancio dopo l’investimento di quasi 60 milioni di due estati fa e, dunque, sembrerebbe disposta a liberarsi di Koop per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Il 28enne originario di Castricum vanta diversi estimatori in Europa e soprattutto in Turchia sarebbe pronti a fare follie per il suo cartellino: la Juve attende una super offerta per valutare una sua cessione a titolo definitivo.

/7
3136

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU