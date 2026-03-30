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Tonali-Juve, si complica tutto: inserimento di un top club

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Aggiornamenti importanti sul futuro di Sandro Tonali: le ultime di certo non fanno sorridere la Juventus. 

Sandro Tonali è, senza ombra di dubbio, l’uomo del momento. Il centrocampista di Lodi classe 2000 ha messo a segno la rete del momentaneo 1-0 nella sfida playoff per il Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord, dimostrando ancora una volta tutto il suo valore.

Tonali dopo una partita del Newcastle
Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E adesso arrivano aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’ex Milan. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Bayern Monaco avrebbe infatti intenzione di fare follie per il suo cartellino in estate e anche l’allenatore Vincent Kompany avrebbe già dato l’ok a un investimento importante da parte del club bavarese.

Una svolta clamorosa che complica terribilmente i piani della Juventus, che corteggia da diversi mesi Tonali: l’inserimento di una big come il Bayern Monaco, che possiede grandissime risorse economiche, rischia di essere decisivo per il futuro del centrocampista della Nazionale italiana. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi, ma intanto il Bayern si iscrive alla corsa per Tonali.

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2 / 7

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3 / 7

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4 / 7

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5 / 7

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6 / 7

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7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

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