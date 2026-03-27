Che beffa per la Juve, va all’Atletico Madrid per 50 milioni

Batosta pesantissima per la Juventus che rischia di salutare definitivamente un grande nome la prossima estate.
In attesa di tornare in campo contro il Genoa di De Rossi, arrivano pessime notizie per la Juventus dal calciomercato. I bianconeri, infatti, rischiano di dire definitivamente addio a uno dei principali obiettivi in vista della prossima stagione: Mason Greenwood.
Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Gazzetta.it’, l’esterno inglese del Marsiglia sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid: il tecnico Simeone stravede per il 24enne originario di Bradford e adesso la dirigenza dei Colchoneros sarebbe pronta ad accontentare le richieste del club transalpino, con un’offerta molto vicina ai 50 milioni di euro richiesti.
A queste cifre sembra tagliata fuori la Juve che, dunque, potrebbe vedersi costretta a virare su altri nomi per rinforzare l’attacco a disposizione di Spalletti. Oltre a un centravanti, la Vecchia Signora proverà a portare a Torino anche un esterno offensivo di livello assoluto che, però, potrebbe non essere Greenwood.