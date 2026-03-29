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Il Bologna pensa al doppio colpo dalla Juventus, operazione a sorpresa | CM

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Bologna e Juventus potrebbero concludere una nuova doppia operazione di mercato dopo quelle invernali che hanno visto Joao Mario passare in prestito secco ai rossoblu e Holm alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

Marco Di Vaio
Bologna, doppio colpo dalla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Bologna vorrebbe chiudere un doppio colpo dai bianconeri. Uno di questi è quello relativo al riscatto di Joao Mario con il portoghese che sta facendo bene in questi mesi sotto la guida di Vincenzo Italiano. I bianconeri potrebbero dare l’ok all’operazione sulla base di circa 8 milioni di euro.

Un altro affare, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello relativo al possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto al Bologna di Vasilije Adzic. Cercato dal Bologna già prima che venne acquistato dai bianconeri, il montenegrino classe 2006 sta facendo fatica a trovare spazio nella Juventus di Luciano Spalletti e potrebbe cambiare maglia in vista dell’estate.

I rossoblu potrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, dando così la possibilità al calciatore di mettersi in mostra e alla Juventus di rivalutare il suo cartellino. Lato Juventus, invece, non sembra esserci l’intenzione di trattenere Emil Holm per il prossimo campionato con lo svedese destinato a tornare, seppur momentaneamente, a Bologna.

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